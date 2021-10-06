Энгельсская районная больница получила новый аппарат УЗИ

В Энгельсской районной больнице заработал новый УЗИ аппарат, он прибыл в регион в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предыдущий аппарат отработал свой ресурс на 100%.

- Приобретение новой системы УЗИ позволит не снижать интенсивность работы и сохранить охват населения на необходимом уровне, - заявили в больнице.

В Энгельс прибыл аппарат РуСкан 60 - универсальный ультразвуковой сканер с высокой разрешающей способностью, передовыми технологиями визуализации и пост-обработки изображения.

Он применяется в таких сферах, как акушерство и гинекология, урология и нефрология, сосудистые исследования, в том числе головного мозга, эхокардиография.

Фото: engelsskaya_rb

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