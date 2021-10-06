Житель Саратова случайно поджег свою квартиру

Вчера, 5 октября, в Саратове произошел пожар, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем.

Вызов поступил в 14:30 из дома по 2-му Украинскому проезду. Горела квартира в пятиэтажке. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, огнем были объяты вещи в кухне. Обошлось без пострадавших.

На тушение выезжали 3 пожарных расчета, о чем информирует ГУ МЧС региона.

Фото: ГУ МЧС Саратовской области

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