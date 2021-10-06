В Саратовской области почти тысяча многоэтажек остается без отопления

На сегодняшний день, 6 октября, около 985 многоквартирных домов в Саратовской области все еще остаются без отопления, об этом сообщает мэрия.

Отопление подается в 3281 многоквартирный дом, что составляет 76,9 процентов от общего числа.

На 21:00 вчера,5 октября, к теплоснабжению подключено 587 из 617 объектов социальной сферы, что составляет 95,1 процентов от общего числа, а именно:

- детские сады 206 из 214 (96,3%);

- школы – 148 из 157 (94,3%);

- учреждения здравоохранения – 161 из 166 (97,0%);

- учебные заведения (училища, вузы) – 72 из 80 (90 %).

Если отопление не работает чиновники рекомендуют обращаться к управляющим компаниям, а также на телефоны горячих линий администрации Саратова:

комитет по ЖКХ: 26-05-67, 26-44-94, 26-19-44,

круглосуточные телефоны ЕДДС в районах и центральный пункт по номеру: 659-659.

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