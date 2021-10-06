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Общество6 октября 2021 10:31

Олег Костин предложил ввести обязательную вакцинацию для бюджетников

Наталия Калинина
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Вчера, 5 октября, на очередном координационном совете по коронавирусу глава минздрава Саратовской области Олег Костин предложил ввести обязательную вакцинацию бюджетников.

- Мое предложение — обеспечить прививку от ковида всем руководителям, подчиненным и сотрудникам министерств и подведомственных учреждений, — заявил министр здравоохранения, мотивируя это тем, что ситуация с распространением коронавируса в Саратовской области очень напряженная.

Медленные темпы вакцинации и несоблюдение ограничительных мер были названы главными причинами роста заболеваемости в регионе.

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