В Саратовской области 21 школа закрыта из-за коронавируса и ОРВИ

Сегодня, 6 октября, в Саратовской области 21 школа отправлена на карантин по ОРВИ и коронавирусу, об этом сообщает региональное министерство образования.

Из-за угрозы распространения коронавируса закрыт детский сад № 2 «Улыбка» в поселке Екатериновка, Екатериновского района, а также четыре школы, 20 классов в 12 школах, 48 групп в 35 детских садах и 16 групп в семи профорганизациях

На карантин по ОРВИ отправлены Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум Балаковского района 17 школ, семь детских садов, а также 15 классов в 10 школах и 26 групп в семи детских садах.

В семи ВУЗах области 421 студент и 135 сотрудников заболели новой коронавирусной инфекцией. В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 4513 студентов 258 групп.

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