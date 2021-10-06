Еще 336 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

Сегодня, 6 октября, в Саратовской области подтверждено еще 336 новых случаев коронавируса. Всего заразились 90 703 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 82 357 человек, за сутки — 289.

В Саратове прибавилось 132 случая, в Энгельсском районе — 41, в Балашовском — 31, в Балаковском подтверждено 28 пациентов, в Марксовском, Озинском отмечают по девять зараженных, в Пугачевском — восемь инфицированных

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 20;

- 7-14 лет – 36;

- 15-19 лет – 16;

- 20-29 лет – 25;

- 30-39 лет – 45;

- 40-49 лет – 55;

- 50-59 лет – 40;

- старше 60 – 99.

С пневмонией поступили 177, с признаками ОРВИ — 143, с бессимптомным течением — 16.

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