Саратовец пострадал в вечерней аварии на Чапаева

Вчера, 5 октября, во Фрунзенском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Столкновение было зафиксировано в 23:00 напротив дома № 61 по Чапаева. 29-летний водитель автомобиля Opel врезался в Hyundai Solaris, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП, 37-летний пассажир Hyundai Solaris доставлен в медицинское учреждение.

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