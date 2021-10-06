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Звезды6 октября 2021 8:45

Жителей Омска и Саратова объединил Гагарин

Саратовский музей представил в Омске экспонаты, посвященные жизни Юрия Гагарина в Саратове
Источник:kp.ru
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В историческом парке «Россия – моя история» Омска выставлены экспонаты из «космической коллекции» Саратовского областного музея краеведения. Об этом сообщили в минкульте Саратовской области.

На выставке представлены материалы, рассказывающие о саратовском периоде жизни Юрия Гагарина, в том числе о его учебе в индустриальном техникуме и саратовском аэроклубе, а также о том, как город сохраняет все, что связано с первым космонавтом Земли.

Презентация выставки «Путь к звёздам. Есть такая профессия – космонавт» состоялась в Омске накануне, 5 октября. Мероприятие транслировалось в прямом эфире группы омского исторического парка ВКонтакте.

Саратов и Омск также объединяет самый большой отток населения в стране.

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