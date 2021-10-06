На пожаре в Хвалынске сгорел мужчина

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожар в совхозе Черемшанский вспыхнул вечером 5 октября. Частный дом полыхал уже в 22.30. Прибывшие пожарные после тушения огня в одной из комнат обнаружили тело мужчины. Он сильно обгорел.

Предположительно, погибший – 58-летний хозяин дома. По предварительным данным, очаг возгорания находился в жилой комнате в районе расположения печи.

Следователем СК проведен осмотр, признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование.

Следователями СУ СКР Саратовской области проводится проверка.

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