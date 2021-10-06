В Саратовской области продолжается похолодание

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 6 октября.

В области облачность переменная. Ветер веет с Северо-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура колеблется от 7 до 12 градусов тепла.

Ночью термометры покажут от 5 градусов ниже нуля до 1 - выше, на возвышенностях – до +6°С.

В Саратове сейчас +2С. К 10 утра обещают +5°С. Днём температура поднимется до +10°С, а к ночи опустится до +2С. Ветер северо-восточный – от 2 до 3 метров в секунду, редкие порывы – до 6 м/с. Переменная облачность.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.