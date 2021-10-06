Ночевавшие в балаковском подъезде десятилетние «братья» оказались друзьями

Фото выложили в сеть

Якобы выгнанные пьяной матерью братья из Балакова оказались товарищами. Результатами проверки поделились в ГУ МВД Саратовской области.

Напомним, намедни в одном из городских сообществ в соцсети местная жительница поделилась фотографиями расположившихся на полу подъезда мальчиков 10-ти и 11-ти лет. Инцидент произошел в одной из многоэтажек на Набережной Леонова. Ребята уверяли, что после прихода любовника их выставила из квартиры пьяная мать.

Стражи порядка выяснили, что «братья» друг другу друзья, но кровного родства меж ними нет. На родителей подростков составили административные протоколы за несоблюдение родительских обязанностей.

Сейчас решается вопрос о постановке мальчиков на учет в ПДН. Устанавливают обстоятельства произошедшего.

Днем в региональном следственном комитете сообщили о начале проверки.

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