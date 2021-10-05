В Балашове пропал худой и высокий парень

Фото: Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 5 октября, волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой поучаствовать в поисках пропавшего парня из Балашова.

Пропал 20-летний Алексей Васильев из Балашова. Его ищут с 4 октября 2021 года. Рост пропавшего составляет 180 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет темно-русые короткие волосы и голубые глаза, на нем в день исчезновения были темно-серая куртка, темно-серые джинсы и синие кроссовки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по номеру 8 927 122 18 32, инфорг: Анна (Savanna111).

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