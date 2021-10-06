Балаковец в драке забил мужчину кулаками до смерти

Драка на улице Вокзальная привела к смерти человека Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области вынесен приговор 23-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его признали виновным в умышленном причинении тяжких травм человеку, от которых тот скончался.

Свою вину злоумышленник признал и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

Около восьми вечера 13 июня молодой человек повздорил с 28-летним мужчиной на улице Вокзальная, возле дома №7а. Оппонент повысил голос в споре, что напугало юношу. Он ударил того стеклянной бутылкой по голове, мужчина начал падать и схватил противника за шею.

Когда оба упали, то младший принялся бить старшего кулаком по голове, остановившись лишь когда потерпевший потерял сознание.

На место прибыли врачи скорой помощи, которые констатировали смерть человека. Юноша не пытался скрыться, а дождался полицию. Он признал вину и раскаялся.

Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

Молодой человек не пытался скрыться, а дождался полицию на месте преступления Фото: СУ СКР по Саратовской области

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