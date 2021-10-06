Синяк под глазом и на висок: Следователи в Липовке проверяют причины смерти женщины

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В частном доме в селе Липовка Марксовского района Саратовской области днем 5 октября обнаружили тело 46-летней женщины.

В ходе осмотра следователем и медиком зафиксирован кровоподтек в области глаза, переходящий на височную область. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины ее смерти. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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