Николай Панков: еще раз хочу спасибо сказать всем, кто оказал доверие Единой России

Заседание Бюро Высшего Совета и Генерального совета Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Сегодня, 5 октября, в своем телеграм-канале «Пара слов» Николай Панков рассказал о ходе первого после выборов заседания Бюро Высшего Совета и Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Важная задача - это решать проблемы и задачи жителей. Выполнять народную программу. Ещё раз хочу спасибо сказать всем, кто оказал доверие партии ЕР. Сегодня примем положение о фракции Государственной Думы, обсудим структуру и предложения по работе в Госдуме, - рассказал парламентарий.

Первое заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОСТОИТСЯ 7 ОКТЯБРЯ, в нее войдут дополнительно еще два депутата, которые шли, как самовыдвиженцы. Члены фракции обязаны отчитываться перед избирателями, это даст большую возможность общения депутатов с жителями.

Новая структура ФРАКЦИИ будет предложена депутатам фракции для утверждения 7 октября.

- Все поздравили Вячеслава Володина для избрания Председателем Госдумы, - напоминает Николай Панков.

Также были озвучены фамилии Первого заместителя Председателя и заместителей Председателя Госдумы. Их теперь шесть от Единой России.

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