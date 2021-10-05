На саратовских безмасочников составлено более 7 тысяч протоколов

Сегодня, 5 октября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет, посвященный проблеме новой коронавирусной инфекции.

- Сотрудниками полиции и Роспотребнадзора было проведено более 55 тысяч проверок на объектах торговли и общественного питания. Выявлено 19 113 нарушений санитарных норм по коронавирусу, которые допускали как работники объектов, так и потребители услуг. Составлено почти 12 тысяч протоколов, вынесено 7 тысяч предписаний, в том числе по нарушению масочного режима, - заявил Андрей Разборов, министерство экономического развития Саратовской области

Медицинскими масками торгуют более 6 тысяч предприятий региона. Объем продукции составляет до 30 дней торговли, - отметил глава ведомства.

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