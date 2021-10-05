Более 4 200 саратовцев остаются в стационарах с коронавирусом

Сегодня, 5 октября, в правительстве Саратовской области прошел очередной координационный совет по проблеме коронавируса.

- В течении недели в ковидные госпиталя поступает более 400 человек в сутки. На 1 октября, максимальное число госпитализированных за день – 449 человек. За последние сутки в больницы отправились 358 жителей региона. Всего в стационарах остаются 4 280 человек, из них 40% - это пациенты в тяжелом состоянии. На кислородной поддержке находятся 1 413 больных, а на ИВЛ почти 300 пациентов, - сообщил в рамках мероприятия глава регионального минздрава Олег Костин.

Как заметил представитель ведомства, проблема заключается в том, что ухудшение состояния больного происходит очень быстро. За ночь объем поражения легких пациента может достичь 70%.

На сегодняшний день привиты первым компонентом вакцины 29,4% от общей численности населения или 36,5% от взрослого населения. Это более 703 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию 27,3% от общего числа населения или 34% от взрослого.

Со вчерашнего дня началась вакцинация иностранных граждан в Саратовской области.

Продолжается перепрофилирование коечного фонда. Введены 100 коек в Балковской больнице, 30 коек в Базарном-Карабулаке и 25 в Энгельсской больнице № 2. На 1 октября был открыт ковидный госпиталь на 120 коек в городской больнице № 6 в Саратове.

Всего развернута 4 651 инфекционная койка, больше, чем в январе, на пике заболеваемости.

- В 2021 году количество тяжелых больных коронавирусом выросло в 4 раза по сравнению с прошлым, - сообщил Валерий Радаев, - в прошлом году на эту дату населений было привито, а в этом нет. Происходит наложение заболеваний. Необходимо разделить тестирование на грипп и ковид, - отметил глава региона.

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