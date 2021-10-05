В Саратовскую область направлены еще 8 машин скорой помощи

Сегодня, 5 октября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет, посвященный проблеме новой коронавирусной инфекции.

В ближайшие дни в распоряжение муниципальных образований поступит еще 8 автомобилей «скорой помощи». Напомним, ранее районы получили 17 новых машин. Всего в 2021 году автопарк медиков региона пополнится на 310 автомобилей.

- Остроту проблемы с количеством «скорых» сняли. Задержки связаны с количеством обращений в скорую, которое в разы превышает норматив. Отдельной темой служит необходимость вызовов: на деле более половины обращений в «скорую» не требуют экстренного вмешательства. Такими случаями должны заниматься поликлиники. Особое внимание следует уделить беременным женщинам, - заявил Валерий Радаев.

- К сожалению, ситуация с масками не меняется: в общественном транспорте практически все без средств защиты: включая кондукторов и водителей. Не намного лучше обстоят дела и на предприятиях торговли, - отметил глава региона, а также отметил то, что необходимо контролировать соблюдение режима самоизоляции теми, у кого ковид подтвержден.

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