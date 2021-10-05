Более 2 тысяч саратовцев заразились коронавирусом за неделю

Ольга Кожанова

Сегодня, 5 октября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет, посвященный проблеме новой коронавирусной инфекции.

- Ежедневно регистрируется более 300 случаев, за последнюю неделю их более 2 тысяч. Это на 8% больше, чем в предыдущую неделю. Показатели растут уже 3 неделю, темпы прироста по региону выше средних о России. Небольшое снижение заболеваемости отмечается среди детей. Тревожная ситуация отмечается у людей старше 30: рост показателей замечен во всех возрастных группах взрослого населения, - заявила Ольга Кожанова, глава регионального Роспотребнадзора, а также отметила, что темпы вакцинации снижаются.

- Необходимо вернуться к работе волонтеров, как это было в прошлом году. Особенно важна помощь одиноким пенсионерам, - сообщила представитель ведомства.

Только за прошедшую неделю режиму самоизоляции подлежало более 13 тысяч человек.

- Контактные с зараженными не должны выходить из дома, в том числе посещать лечебные учреждения, - заметила Ольга Кожанова.

- В Саратовской области привиты от гриппа 17% населения, при том, что охват вакцинации должен составлять не менее 60%. От детского населения привито 0,4% от плана. Все усилия нужно направить на прививание детского населения, тем более мы его не прививаем от коронавируса, - заметила глава регионального Роспотребнадзора.

Представитель ведомства также отметила, что скоро стартует всероссийская перепись населения и напомнила, что все волонтеры обязаны быть привиты.

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