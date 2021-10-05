В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о цифровой переписи населения

В предстоящий четверг, 7 октября, в 14 часов в пресс-центре «КП-Саратов» пройдет встреча с руководителем Саратовстата Вячеславом Сомовым и директором ГАУ СО МФЦ Михаилом Брановым.

Тема пресс-конференции: «Цифровая перепись населения: как пройти и почему это важно?».

Спикеры расскажут о новых технологиях, которые будут задействованы во время проведения переписи населения России.

Встреча пройдет в «прямом эфире». Его, а после и запись, можно будет посмотреть на Youtube-канале «Транслятор». Задать свои вопросы журналисты смогут в чате трансляции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.