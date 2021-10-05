Михаил Исаев рассматривает введение платных парковок в центре Саратова
Сегодня, 5 октября, глава Саратова Михаил Исаев назвал платные парковки в центре Саратова «необходимостью, продиктованной временем».
На своей странице в Инстаграм мэр пишет, что муниципалитет уже ведет переговоры с несколькими компаниями, которые занимались подобными проектами в других городах.
Одна из организаций предложила поэтапное внедрение платных парковок. Специалисты рассчитывают на создание более трех тысяч мест в историческом центре, которые должны работать в будни с 8:00 до 20:00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.