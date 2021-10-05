В Балаково продлили дистанционное обучение для школьников еще на неделю

Обучение в дистанционном формате для школьников Балаковского района продлили еще на неделю. Ранее их отправили на «дистант» с 22 сентября по 5 октября.

Сегодня в администрации на заседании комиссии по эпидемиологической ситуации и заболеваемости ОРВИ отметили, что эпидпорог по-прежнему превышен. Опрос родителей школьников показал, что каждый четвертый ребенок сейчас болеет, при этом официально коронавиврус подтвержден у 106 балаковских школьников.

В итоге дистанционку решили продлить до 12 октября включительно.

Напомним, в 19 городжах и районах области школьниые занятия переведены на удаленный режим до 11 октября включительно.