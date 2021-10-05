Балаковские следователи начали проверку информации о выгнанных пьяной матерью мальчиках

Сотрудники регионального СУ СК начали проверку после публикации фото с ночующими в подъезде в Балакове Саратовской области детьми.
Напомним, местная жительница рассказала в соцсети о двух мальчиках 10-ти и 11-ти лет, которых регулярно выставляет из квартиры любящая выпить мать. На этот раз, передает женщина слова ребят, к родительнице пришел ухажер.
- Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе полноты осуществляемого органами профилактики контроля за условиями жизни и воспитания детей, - говорится в сообщении. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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