Балаковские следователи начали проверку информации о выгнанных пьяной матерью мальчиках

Сотрудники регионального СУ СК начали проверку после публикации фото с ночующими в подъезде в Балакове Саратовской области детьми.

Напомним, местная жительница рассказала в соцсети о двух мальчиках 10-ти и 11-ти лет, которых регулярно выставляет из квартиры любящая выпить мать. На этот раз, передает женщина слова ребят, к родительнице пришел ухажер.

- Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе полноты осуществляемого органами профилактики контроля за условиями жизни и воспитания детей, - говорится в сообщении. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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