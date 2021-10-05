Саратовская область оказалась в десятке худших по ситуации с коронавирусом регионов

Саратовская область была названа одним из 10 регионов страны, где сохраняется очень высокий уровень риска распространения коронавируса. Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в ходе совещания под председательством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, В мероприятии также принял участие министр здравоохранения области Олег Костин.

Глава федерального минздрава сообщил, что в России в целом сохраняется рост заболеваемости ковидом, ухудшается обстановка по смертности от осложнений.

Олег Костин поручил сегодня же начать подготовку к закупке дополнительных лекарств для амбулаторных больных.

- Мы должны все сделать оперативно и качественно. Люди должны получать препараты, которые им назначил врач, - заявил Олег Костин.

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