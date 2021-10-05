В Саратове назвали 21 лучшего учителя области

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Новые имена занесены на Доску почета работников образования и Доску успеха молодежи

В День учителя 5 октября в Саратове в сквере Первой учительницы прошло торжественное занесение имен лучших педагогов на региональную Доску почета работников образования.

Ежегодно сюда заносятся имена 21 педагога, за все время на Доске появились уже 360 имен лучших педагогов области. Также их имена занесены в Книгу Почета работников образования Саратовской области.

Кроме того, за высокие достижения в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах имена 28 лучших обучающихся занесли на Доску успеха молодежи области.

Собравшихся в сквере поздравил с праздником и.о. министра образования области Михаил Орлов.

За заслуги в развитии образования Саратовской области, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, подготовку квалифицированных кадров на Доску Почёта работников образования Саратовской области занесены:

1. Абузярова Эльмира Сайфулловна, учитель начальных классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа - интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Энгельса»;

2. Балдина Марина Ивановна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Чиркина г. Калининска Саратовской области»;

3. Бармашова Надежда Владимировна, преподаватель государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский политехникум», председатель первичной профсоюзной организации;

4. Белякова Елена Павловна, заместитель директора по учебно - воспитательной работе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа - интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова»;

5. Благонравова Юлия Сергеевна, старший воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 214» Заводского района г. Саратова;

6. Вольперт Юлия Александровна, учитель истории и обществознания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области;

7. Исакина Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова»;

8. Кудишина Нина Лаврентьевна, директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа - интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 14 г. Вольска»;

9. Кузнецова Ирина Олеговна, доцент кафедры истории, политологии и социологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»;

10. Михайлина Марина Юрьевна, заведующий кафедрой социальной психологии образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»;

11. Морозов Владимир Александрович, преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Новоузенский агротехнологический техникум»;

12. Орлюк Денис Александрович, учитель информатики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Балашова Саратовской области»;

13. Пасечник Олеся Владимировна, заведующий сектором опеки и попечительства администрации Озинского муниципального района Саратовской области;

14. Подгорнова Лариса Владимировна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» р.п. Базарный Карабулак Саратовской области»;

15. Рябова Ольга Евгеньевна, учитель химии муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 4 г. Маркса Саратовской области;

16. Солопова Екатерина Евгеньевна, заместитель директора по учебно - воспитательной работе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Ивантеевский политехнический лицей»;

17. Сторожева Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Петровска Саратовской области»;

18. Тутунова Елена Викторовна, учитель истории и обществознания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Пугачева Саратовской области имени П.А. Столыпина»;

19. Фетисов Андрей Викторович, эксперт Общественного совета при министерстве образования Саратовской области, учитель основ безопасности жизнедеятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»;

20. Шашкина Елена Михайловна, заместитель директора по учебно – воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения Вольского муниципального района «Лицей г. Вольска Саратовской области»;

21. Шевченко Надежда Петровна, председатель Базарно - Карабулакской районной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.