В Саратове беременным женщинам не советуют принимать гостей

Руководитель анестезиологическо-реанимационной службы саратовской областной клинической больницы Алексей Фисун посоветовал беременным женщинам воздержаться от приема гостей. Сообщение появилось на страницы медучреждения в Инстаграм.

— Есть пациентки, находящиеся в реанимации и на ИВЛ. После родов ребенка у матери забирают, чтобы не допустить заражения малыша, — рассказал врач о ситуации с беременными и напомнил женщинам, ожидающим ребёнка, о необходимости максимально самоизолироваться.

- По возможности не стоит посещать магазины, общественные места, а также лучше прекратить ходить в гости или принимать их, - заявил медик.

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