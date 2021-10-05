Тысячи домов в центре Саратова на день останутся без холодной воды

Завтра, 6 октября, тысячи жителей центра Саратова останутся на день без холодной воды. В «КВС» уточнили, что вернут водоснабжение в половину 12-го ночи.
Для подключения к коммуникациям дома на Сакко и Ванцетти в пять утра отключат водоснабжение у жителей следующих домов:
Б. Горная (от дома №69 до дома №163. Нечетные номера домов);
Бабушкин Взвоз, 16;
Веселая (от ул. Вознесенская до ул. Соколовая);
Вознесенская (от ул. Московская до ул. Б Горная);
Волжская;
Волочаевский пр.;
Вольская (от ул. Советская до пр. Кирова);
Глебучев Овраг;
Гоголя (от ул. Радищева до ул. Мясницкая);
Горького (дома №№16/20, 19, 21);
Григорьева (от ул. Мичурина до ул. Соборная);
Дзержинского;
Духосошественская пл.;
Зарубина (от ул. Радищева до ул. Мясницкая);
Кирова, 35, 39;
Комсомольская (от ул. Мичурина до ул. Б. Горная);
Кузнечная;
Кутякова (от ул. Радищева до ул. Мичурина);
Мичурина (дома №№92, 98/102; от дома №85 до ул. Первомайская, нечетные номера домов);
Московская (от ул. Мичурина до ул. Радищева);
Некрасова (от ул. Мичурина до ул. Б. Горная);
Октябрьская (от ул. Мичурина до ул. Б. Горная);
Первомайская (от ул. Мичурина до ул. Радищева);
Посадского (от ул. Вознесенская до ул. Радищева);
Провиантская;
Пушкина;
Радищева (от дома №13 до дома №93);
Рахова, дом №80/84;
Рогожина (от ул. Посадского до ул. Соколовая);
Сакко и Ванцетти;
Соборная (от ул. Мичурина до ул. Б. Горная);
Соборная площадь;
Советская (от ул. Радищева до ул. Рахова);
Соколовая дома №№87, 89;
Соляная (дома №№31 и 32);
Тулупная (от ул. Мичурина до ул. Вознесенская);
Чапаева, 52, 54, 56;
Челюскинцев (от ул. Мичурина до ул. Радищева);
Шевченко (от ул. М. Горького до ул. Чапаева).
А жителям следующих улиц понизят давление холодной воды:
Б. Казачья (от ул. М. Горького до ул. Рахова);
Вольская (от пр. Кирова до ул. Зарубина);
Гоголя (от ул. Мясницкая до ул. Чапаева);
Зарубина (от ул. Чапаева до ул. Симбирская);
Киселева;
Кутякова (от ул. Мясницкая до ул. Рахова);
М. Горького (от ул. Сакко и Ванцетти до 2-го Глебучева пр.);
Московская (от ул. Радищева до ул. Рахова);
Мясницкая (дом №4);
пр. Кирова (от ул. Радищева до ул. Чапаева);
Симбирская (от ул. Гоголя до ул. Кутякова);
Смурский переулок (дом №4);
Советская (дом №72/82);
Театральная площадь;
Чапаева (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Гоголя);
Челюскинцев (от ул. М. Горького до ул. Рахова);
Яблочкова.
Подвоз воды будет организован по заявкам от районных администраций. Коммунальщики также напоминают, что после возобновления подачи воды пить её двое суток можно будет только в кипяченом виде.
Напомним, следующее масштабное отключение воды в Саратове запланировано на предстоящий четверг, 7 октября.
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