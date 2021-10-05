Тысячи домов в центре Саратова на день останутся без холодной воды

Завтра, 6 октября, тысячи жителей центра Саратова останутся на день без холодной воды. В «КВС» уточнили, что вернут водоснабжение в половину 12-го ночи.

Для подключения к коммуникациям дома на Сакко и Ванцетти в пять утра отключат водоснабжение у жителей следующих домов:

Б. Горная (от дома №69 до дома №163. Нечетные номера домов);

Бабушкин Взвоз, 16;

Веселая (от ул. Вознесенская до ул. Соколовая);

Вознесенская (от ул. Московская до ул. Б Горная);

Волжская;

Волочаевский пр.;

Вольская (от ул. Советская до пр. Кирова);

Глебучев Овраг;

Гоголя (от ул. Радищева до ул. Мясницкая);

Горького (дома №№16/20, 19, 21);

Григорьева (от ул. Мичурина до ул. Соборная);

Дзержинского;

Духосошественская пл.;

Зарубина (от ул. Радищева до ул. Мясницкая);

Кирова, 35, 39;

Комсомольская (от ул. Мичурина до ул. Б. Горная);

Кузнечная;

Кутякова (от ул. Радищева до ул. Мичурина);

Мичурина (дома №№92, 98/102; от дома №85 до ул. Первомайская, нечетные номера домов);

Московская (от ул. Мичурина до ул. Радищева);

Некрасова (от ул. Мичурина до ул. Б. Горная);

Октябрьская (от ул. Мичурина до ул. Б. Горная);

Первомайская (от ул. Мичурина до ул. Радищева);

Посадского (от ул. Вознесенская до ул. Радищева);

Провиантская;

Пушкина;

Радищева (от дома №13 до дома №93);

Рахова, дом №80/84;

Рогожина (от ул. Посадского до ул. Соколовая);

Сакко и Ванцетти;

Соборная (от ул. Мичурина до ул. Б. Горная);

Соборная площадь;

Советская (от ул. Радищева до ул. Рахова);

Соколовая дома №№87, 89;

Соляная (дома №№31 и 32);

Тулупная (от ул. Мичурина до ул. Вознесенская);

Чапаева, 52, 54, 56;

Челюскинцев (от ул. Мичурина до ул. Радищева);

Шевченко (от ул. М. Горького до ул. Чапаева).

А жителям следующих улиц понизят давление холодной воды:

Б. Казачья (от ул. М. Горького до ул. Рахова);

Вольская (от пр. Кирова до ул. Зарубина);

Гоголя (от ул. Мясницкая до ул. Чапаева);

Зарубина (от ул. Чапаева до ул. Симбирская);

Киселева;

Кутякова (от ул. Мясницкая до ул. Рахова);

М. Горького (от ул. Сакко и Ванцетти до 2-го Глебучева пр.);

Московская (от ул. Радищева до ул. Рахова);

Мясницкая (дом №4);

пр. Кирова (от ул. Радищева до ул. Чапаева);

Симбирская (от ул. Гоголя до ул. Кутякова);

Смурский переулок (дом №4);

Советская (дом №72/82);

Театральная площадь;

Чапаева (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Гоголя);

Челюскинцев (от ул. М. Горького до ул. Рахова);

Яблочкова.

Подвоз воды будет организован по заявкам от районных администраций. Коммунальщики также напоминают, что после возобновления подачи воды пить её двое суток можно будет только в кипяченом виде.

Напомним, следующее масштабное отключение воды в Саратове запланировано на предстоящий четверг, 7 октября.

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