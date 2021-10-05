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Общество5 октября 2021 13:59

Любящая выпить мать из Балакова после прихода ухажера выставила маленьких сыновей из квартиры

В прокуратуре и МВД начали проверки
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото выложили в сеть

Фото выложили в сеть

Намедни в одном из сообществ Балакова в соцсети опубликовали фото, на котором запечатлены вынужденные ночевать на лестничной клетке дети. Произошедшим заинтересовались в прокуратуре и МВД Саратовской области.

Горожанка уточнила, что два мальчика 10-ти и 11-ти лет уже не в первый раз ночуют в подъезде дома на Набережной Леонова. Автор поста передает слова ребят о том, что к любящей выпить матери пришел мужчина, поэтому их выставили из квартиры. С собой у детей были рюкзаки с вещами.

- По данному факту прокуратурой Саратовской области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться условия проживания детей, дана оценка действиям (бездействиям) законных представителей, причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам, - говорится в сообщении надзорного органа.

Подключились и работники регионального МВД. В пресс-службе ведомства сообщили, что совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних на место выехали сотрудники по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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