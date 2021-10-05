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Общество5 октября 2021 13:25

В Саратове высадят 2 тысячи кустарников

Идет облицовка фонтана «Одуванчик»
Наталия Калинина
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Облицовка фонтана

Облицовка фонтана

В Саратове продолжаются работы по благоустройству: рабочие приступили к облицовке ярусов фонтана «Одуванчик». Также производится монтаж оборудования в машинном отделении, которое недавно находилось в аварийном состоянии. Работы планируется завершить до конца следующей недели. Проектом реконструкции фонтана занимаются архитекторы из компании «АрхХаус».

В Саратове также ведется высадка зеленых насаждений. А городе появятся сирень обыкновенная, барбарис, магония, арония, ирга и другие. Сейчас высажено более 500 кустов по улицам Техническая и Чапаева, а также в районе путепровода Трофимовский.

Вчера кусты сирени обыкновенной и барбариса высадили на улице Пушкина и в сквере на Ильинской площади. Всего в этом сезоне будет высажено около 2 тысячи кустарников.

В Саратове началась сезонная высадка растений

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