Мужчина замерз насмерть в своей машине в Лысогорском районе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Житель Лысогорского района Саратовской области замерз насмерть в ночь с 3 на 4 октября.

Тело 32-летнего мужчины обнаружили 4 октября в селе Невежкино Лысогорского района в салоне принадлежащего ему легкового автомобиля. Машина была припаркована вблизи частного дома, владельца авто обнаружили на заднем сидении.

В СУ СКР по Саратовской области сообщили, что следователь СК совместно с судебно-медицинским экспертом уже провел осмотр места происшествия. При этом признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

По предварительным данным, причиной его смерти могло стать переохлаждение.

Аткарским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области проводится проверка, назначена судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины.

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