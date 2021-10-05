В Саратове наградили лучших педагогов

Сегодня, 5 октября, в День учителя, объявлены имена 14 лауреатов премий лучшим педагогам за достижения в 2021 году. Губернатор Валерий Радаев поздравил победителей.
В 2021 году лауреатами премии стали:
- Гераськина Ирина, учитель информатики ЛМИ Саратова;
- Дробышев Юрий, учитель физики лицея «Солярис» Саратова;
- Евсеева Ирина, учитель истории гимназии №87 Саратова;
- Евтихова Евгения, учитель химии лицея гуманитарных наук Саратова;
- Ефимова Екатерина, учитель физической культуры гимназии №3 Саратова;
- Запорожцева Наталия, учитель географии СОШ №51 Саратова;
- Ким Елена, учитель химии гимназии №1 Саратова;
- Кочина Ольга, учитель истории лицея №15 Саратова;
- Темякова Ольга, учитель истории гимназии №34 Саратова;
- Чуносова Елена, учитель начальных классов СОШ №33 Энгельса.
- Остроумова Елена, учитель химии СОШ №33 Энгельса;
- Агуреева Светлана, учитель химии СОШ №33 Энгельса;
- Бедряева Виктория, учитель истории СОШ №1 Калининска;
- Бодрова Инна, учитель английского языка гимназии №1 Балакова;
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