В Саратове наградили лучших педагогов

Сегодня, 5 октября, в День учителя, объявлены имена 14 лауреатов премий лучшим педагогам за достижения в 2021 году. Губернатор Валерий Радаев поздравил победителей.

В 2021 году лауреатами премии стали:

- Гераськина Ирина, учитель информатики ЛМИ Саратова;

- Дробышев Юрий, учитель физики лицея «Солярис» Саратова;

- Евсеева Ирина, учитель истории гимназии №87 Саратова;

- Евтихова Евгения, учитель химии лицея гуманитарных наук Саратова;

- Ефимова Екатерина, учитель физической культуры гимназии №3 Саратова;

- Запорожцева Наталия, учитель географии СОШ №51 Саратова;

- Ким Елена, учитель химии гимназии №1 Саратова;

- Кочина Ольга, учитель истории лицея №15 Саратова;

- Темякова Ольга, учитель истории гимназии №34 Саратова;

- Чуносова Елена, учитель начальных классов СОШ №33 Энгельса.

- Остроумова Елена, учитель химии СОШ №33 Энгельса;

- Агуреева Светлана, учитель химии СОШ №33 Энгельса;

- Бедряева Виктория, учитель истории СОШ №1 Калининска;

- Бодрова Инна, учитель английского языка гимназии №1 Балакова;

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