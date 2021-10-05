В Саратове и Балаково отапливается менее трети жилых домов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 10.00 5 октября подача тепла организована в 100% стационарных лечебных учреждений, 99% поликлиник и дошкольных образовательных организаций, 98% общеобразовательных организаций Саратовской области. Об этом в своем инстаграм сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

В 34 муниципальных районах области к тепловым сетям подключены все жилые дома.

Бусаргин сообщил, что отопление подается в 2 695 домов города Саратова, 895 домов Энгельсского района и 439 домов Балаковского района.

Жилой фонд в Саратове по данным сервиса Дом.МинЖКХ содержит информацию о 8036 многоквартирных домах, 1 262 домах в Энгельсе и 1 303 домах в Балаково.

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