От коронавируса в Саратовской области скончались еще 32 человека

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли ещё 32 человека.

Скончались семнадцать женщин и пятнадцать мужчин в возрасте от 25 до 93 лет Мужчина 25 лет поступил с последствиями перенесённого острого рассеянного энцефаломиелита, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 умерли 3 155 саратовцев. В России сегодня, 5 октября, был установлен очередной рекорд смертности от коронавируса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.