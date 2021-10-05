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Общество5 октября 2021 11:48

От коронавируса в Саратовской области скончались еще 32 человека

Скончались семнадцать женщин и пятнадцать мужчин
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли ещё 32 человека.

Скончались семнадцать женщин и пятнадцать мужчин в возрасте от 25 до 93 лет Мужчина 25 лет поступил с последствиями перенесённого острого рассеянного энцефаломиелита, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 умерли 3 155 саратовцев. В России сегодня, 5 октября, был установлен очередной рекорд смертности от коронавируса.

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