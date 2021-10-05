В Саратовской области 27 школ закрыты из-за гриппа и COVID-19

На сегодня, 5 октября, в Саратовской области на карантин по гриппу и коронавирусу отправлены 27 школ.

Из-за угрозы распространения коронавируса полностью закрыты МДОУ детский сад № 2 «Улыбка» в поселке Екатериновка и четыре школы. Закрыты также 16 классов в 12 школах, 34 группы в 28 детских садах и 33 группы в восьми профорганизациях.

На карантин по ОРВИ и гриппу отправлен Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» Балаковского района, 23 школы, шесть детских садов, а также 20 классов в 12 школах и 26 групп в семи детских садах.

В семи ВУЗах области COVID-19 заразился 421 студент и 135 сотрудников. В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 4513 студентов 258 групп.

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