Энергетиков в Саратове обвинили в обмане населения

Михаил Исаев указал энергетикам на промахи в информировании населения

Самое большое количество жалоб на отсутствие отопление приходит в Саратове из Октябрьского района и связано это в первую очередь, с плохим информированием со стороны энергетиков. Об этом заявил глава района Игорь Молчанов в ходе онлайн - совещания по вопросам отопительного сезона под руководством мэра Михаила Исаева.

Молчанов заявил, что в районе подключено к теплу 70% домов с центральным отоплением, а жалоб больше, чем из густонаселенных Ленинского и Заводского районов потому, что люди из остальных домов не могут дозвониться в «Т Плюс».

Представитель компании возразил, что горячие линии работают нормально, а оперативную информацию можно получать на сайте «Т Плюс».

Глава Саратова поддержал подчиненного и также раскритиковал энергетиков за организацию информационной работы.

- Каждый день, в 10:00, устраивать пресс-конференцию. Выходит руководство, пресса. Надо приглашать и докладывать информацию. На следующий день опять. Какие-то сайты у нас - слушайте, кто там что в каких сайтах будет искать? У кого-то есть под рукой телефон, у кого-то нет, - заметил раздраженно Исаев.

Он предложил пересмотреть подход к информированию населения со стороны «Т Плюс».

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