Сегодня, 5 октября, Вячеслав Володин сообщил о том, что Саратовская область получит дополнительные 85 миллионов на борьбу с COVID-19. Об этом пишет телеграм-канал его сторонников «Володин Саратов».

- Из резервного фонда Правительства РФ область получит более 85 млн рублей. Они будут направлены на приобретение лекарств для больных COVID-19, остающихся на амбулаторном лечении, - заявил спикер Госдумы. Напомним, недавно о нехватке лекарств для амбулаторных больных заявлял глава минздрава Олег Костин.

Ранее на обеспечение медицинскими препаратами тех, кто лечится на дому, из резервного фонда уже выделяли 135 миллионов рублей.

- Количество заболевших продолжает расти. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Избежать тяжелых для здоровья осложнений поможет своевременное обеспечение заболевших лекарствами, а остановить распространение коронавируса – продолжение вакцинации. Берегите себя, - заявил Вячеслав Володин.

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