Отопление дали еще не во все школы и детские сады Саратова

Сегодня, 5 октября, в администрации Саратова прошло посвященное отопительному сезону совещание с участием мэра Михаила Исаева, глав районов и представителей ресурсоснабжающих организаций. С совещания велась трансляция в Instagram мэрии.

О ситуации в городе рассказал первый замглавы администрации Дмитрий Алексеев. На вчерашний вечер к теплоснабжению подключили уже 91,7 % объектов социальной сферы. Из 214 детсадов к теплу подключены 205, из 157 школ – 144, из 166 учреждений здравоохранения – 159, из 80 училищ и вузов – 58. Тепло также подают в 2 695 многоэтажек.

- В часть объектов соцсферы не подается тепло из-за ремонтных работ. В целях оперативного решения вопроса организованы «горячие линии». В первую очередь рекомендуем обращаться в управляющие организации, - уточнил докладчик.

Замглавы администрации по соцсфере Александр Бурмак назвал главными причинами отсутствия отопления в школах и детских садах ремонтные работы «Т Плюс», а также отсутствие договоров с ресурсоснабжающими организациями. Председатель комитета по ЖКХ Наталья Даниленко уточнила, что в оставшиеся образовательные учреждения тепло дадут уже сегодня.

- Я хочу напомнит всем, что 7 октября должны быть подключены 100% домов. "Отрезвляйте" представителей ТСЖ и ЖСК. Они могут подавать заявки, могут не подавать, но жалобы идут к нам, - сказал мэр.

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