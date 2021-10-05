Плохая работа газовиков привела к пожару и травмам пенсионерки в Саратове

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием в квартире пенсионерки в Саратове произошел из-за некачественно выполненных работ при ремонте газового оборудования.

Следственным отделом по Заводскому району Саратов регионального СУ СК после ранения пожилой женщины возбуждено уголовное дело о выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сотрудники некой газовой компании проводили проверку оборудования, установленного в квартире дома по улице Заречной. На кухне обнаружилась неисправность крана, установленного на газовой трубе, ведущей к плите. Представители организации заменили шланг и кран. Как считают в региональном СУ СКР, качество проведенных работ не отвечало требованиям безопасности - произошла утечка газовоздушной смеси.

Когда 1 октября около 4 часов утра 84-летняя хозяйка квартиры стала зажигать конфорку газовой плиты, произошел хлопок скопившейся газовоздушный смеси, квартира загорелась. Пожарные локализовали огонь на площади пяти кв. метров.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пенсионерка доставлена в медицинское учреждение, где у нее диагностированы ожоги лица, головы и кистей рук 1-2 степени. От госпитализации женщина отказалась - сообщили ранее в мэрии.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, истребована необходимая документация.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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