Михаил Орлов поздравил учителей Саратовской области

Михаил Орлов Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 5 октября, исполняющий обязанности министра образования Саратовской области Михаил Орлов поздравил учителей региона с профессиональным праздником:

- Дорогие учителя! Каждому ученику без остатка вы отдаете свои знания и заботу, способствуете формированию характера, личности ребят. Вы находитесь рядом с детьми в моменты их первых открытий, поддерживаете в минуты неудач, помогаете разобраться не только со сложными учебными заданиями, но и трудными жизненными ситуациями, сопровождаете при вхождении во взрослую жизнь, помогаете поверить в себя. Этот ежедневный кропотливый труд невозможно переоценить, - пишет Орлов.

И.о. министра также отметил значимость профессии учителя и обозначил, что главная задача ведомства – научить детей самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.

-Дорогие педагоги, я хочу выразить вам самые теплые слова благодарности! Вы заслуживаете этого сегодня и всегда. Желаю вам профессионального роста, неиссякаемого интереса к профессии и новых творческих высот. Здоровья вам и вашим близким, счастья и всевозможных успехов! – резюмировал чиновник.

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