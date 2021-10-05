Под Саратовом 83-летний пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты

Сгорел дом в Тарханах

Сегодня утром, 5 октября, в Саратовском районе произошел пожар, жертвой которого стал 83-летний пенсионер.

Возгорание было зафиксировано в 5:32 на станции Тарханы. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном доме. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, дом сгорел полностью. В результате пожара погиб его 83-летний хозяин.

По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты. На тушение выезжали 2 пожарных расчета, о чем информирует ГУ МЧС региона.

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