Житель Саратова был сбит 19-летним водителем

ДТП в Кировском районе Саратова
Вчера, 4 октября, в Кировском районе Саратова произошла авария, в которой пострадал пешеход, об этом информирует Госавтоинспекция.
ДТП было зафиксировано в 20:45 напротив дома № 254 по улице Большая Горная. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил 32-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение.
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