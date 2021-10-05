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Происшествия5 октября 2021 9:25

Житель Саратова был сбит 19-летним водителем

Наталия Калинина
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ДТП в Кировском районе Саратова

ДТП в Кировском районе Саратова

Вчера, 4 октября, в Кировском районе Саратова произошла авария, в которой пострадал пешеход, об этом информирует Госавтоинспекция.

ДТП было зафиксировано в 20:45 напротив дома № 254 по улице Большая Горная. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил 32-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение.

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