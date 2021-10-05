В Саратовской области еще 329 человек заразились коронавирусом

Сегодня, 5 октября, в Саратовской области зарегистрировано 329 новых случаев COVID-19. Всего заразились 90 367 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 82 068 человек, за сутки — 249.

В Саратове 124 новых случая, в Энгельсском районе — 40, в Балашовском прибавилось 30 пациентов, в Балаковском — 29, в Пугачевском и Ртищевском по девять новых случаев, в Ершовском, Озинском подтверлили по восемь зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 13;

- 7-14 лет – 27;

- 15-19 лет – 19;

- 20-29 лет – 27;

- 30-39 лет – 53;

- 40-49 лет – 46;

- 50-59 лет – 44;

- старше 60 – 100.

С пневмонией поступили 167 человек, с признаками ОРВИ — 152, с бессимптомным течением — 10.

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