В Саратове 10 поселков, шесть дачных и три тракта на сутки останутся без воды

В предстоящий четверг, 7 октября, в Ленинском и Саратовском районах для подготовки коммуникаций к осенне-зимнему сезону на сутки отключат холодную воду.

С 5 утра воды не будет на Дачных – с 4-й до 10-й, а также в поселках: Бартоломеевский, ВСО, Дачный, Дубки, Елшанка, Жасминный, Латухино, Малая Скатовка, Соколовый и Техстекло.

Помимо этого, отключение затронет предприятия и учреждения, расположенные на Сокурском, Вольском и Песчано-Уметском трактах.

Вернуть воду планируют к 4:30 следующего утра, 8 октября. После возобновления водоснабжения употреблять подаваемую воду в течение двух суток необходимо только в кипяченом виде.

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