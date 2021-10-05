Убийство младенца в Вольске: Мать ударила его дважды по голове, чтобы не плакал

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи регионального СУ СКР провели проверку показаний на месте жительницы Вольска, обвиняемой в убийстве 3-месячного сына.

В ходе допроса и последующей проверки показаний на месте происшествия 21-летняя вольчанка рассказала, как было дело.

- 28 сентября вместе с 3-месячным сыном она легла спать, уложив мальчика с собой на диван. Спустя несколько часов ребенок проснулся и начал плакать. Разозлившись на то, что малыш не успокаивался, женщина нанесла ему не менее двух ударов кулаком по голове, после чего заснула. Через некоторое время к ребенку подошла бабушка и обнаружила, что он не подает признаков жизни. Прибывшие по вызову сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка, - рассказали в региональном Следственном комитете.

Судебно-медицинское исследование ранее подтвердило, что причиной смертимладенца стала тупая травма головы.

Обвиняемая признала вину и раскаялась, она взята под стражу.

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