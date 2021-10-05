Мэрия Саратова создает еще одну структуру для контроля ремонта дорог

Глава администрации Саратова Михаил Исаев заявил о создании нового муниципального учреждения, которое будет заниматься дорожной инфраструктурой.

Исаев аргументировал создание нового подразделения городской администрации необходимостью «более жесткого контроля и качественной подготовкой».

- Поручено рассмотреть вопрос создания отдельного учреждения, которое бы комплексно занималось вопросами дорожного хозяйства, безопасности транспорта и движения, содержания и ремонта объектов, проектирования и реализации проектов, модернизации инфраструктуры. Логично, чтобы эту работу аккумулировала в себе «Дирекция транспорта и дорожной деятельности». Казенное учреждение будет создано за счет оптимизации других предприятий, все должности в нем будут технические, - сообщил Исаев в своем Инстаграм.

До сих пор большей частью этих вопросов занимался Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации.

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