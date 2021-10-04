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Общество4 октября 2021 20:16

Прокурор Саратовской области получил поддержку президента на следующие пять лет

Сергею Филипенко продлили полномочия на следующий срок
Источник:kp.ru
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Сергей Филипенко

Сергей Филипенко

Фото: Александр Уриевский

Сергей Филипенко остается прокурором Саратовской области. Распоряжение о продлении его полномочий подписал сегодня, 4 октября, президент РФ Владимир Путин.

Сергей Филипенко был назначен прокурором региона 7 октября 2016 года и сменил на этом посту Владимира Степанова.

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