Прокурор Саратовской области получил поддержку президента на следующие пять лет

Сергей Филипенко Фото: Александр Уриевский

Сергей Филипенко остается прокурором Саратовской области. Распоряжение о продлении его полномочий подписал сегодня, 4 октября, президент РФ Владимир Путин.

Сергей Филипенко был назначен прокурором региона 7 октября 2016 года и сменил на этом посту Владимира Степанова.

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