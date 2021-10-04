Прокурор Саратовской области получил поддержку президента на следующие пять лет

Сергей Филипенко
Фото: Александр Уриевский
Сергей Филипенко остается прокурором Саратовской области. Распоряжение о продлении его полномочий подписал сегодня, 4 октября, президент РФ Владимир Путин.
Сергей Филипенко был назначен прокурором региона 7 октября 2016 года и сменил на этом посту Владимира Степанова.
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