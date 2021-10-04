Саратовцы вновь могут ходить на Кумысную поляну

В Саратове разрешили ходить в лес. Соответствующее постановление подписал глава города Михаил Исаев.
С 1 мая из-за пожарной опасности для саратовцев было запрещено посещение лесов. С 30 сентября, согласно документу, туда вновь можно ходить.
Запрет касался в том числе и природного парка Кумысная поляна.
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