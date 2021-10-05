Восточный ветер настиг Саратовскую область

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 5 октября.

В области облачность переменная. Ветер веет с Востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с. Температура колеблется от 8 до 13 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на северо-западное и поутихнет до 3-8 метров в секунду. Термометры покажут от нуля до 5 градусов ниже, на возвышенностях – до +5°С.

В Саратове сейчас +7С. К 10 утра обещают +6°С. Днём температура поднимется до +10°С, а к ночи опустится до +1С. Ветер северо-восточный – от 3 до 5 метров в секунду, редкие порывы – до 10 м/с. Переменная облачность.

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