В России появился новый праздник – День отца

В России будет праздноваться День отца. Сегодня, 4 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового государственного праздника.

День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября, таков указ Путина, изданный с целью «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

Напомним, в Саратове совет отцов недавно получил от Владимира Путина благодарственное письмо.

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