В Саратове правоохранители заинтересовались живущими в тамбуре погорельцами

Правоохранители Саратова проверят сообщения о том, что женщина и ее сын живут в непригодных для проживания условиях.

Как сообщается, 56-летняя женщина с сыном остались без жилья 25 сентября, когда в квартире дома № 9 по Деловому проезду произошел пожар. Обгоревшая квартира стала непригодной для проживания и погорельцам пришлось переместиться в тамбур квартиры. В 2014 году строение признали аварийным, однако дом так и не расселили. Жилье из маневренного жилого фонда пострадавшим не было предоставлено.

Теперь следственный комитет региона организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, об этом сообщает пресс-служба СУ СК Саратовской области.

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